Chris Pine: un fan lo scambia per Joey Lawrence e lui gli dice di essere Chis Evans

Quello di dare un voto ai quattro Chris (Chris Pine, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt) è un gioco che in molti fanno ormai da tempo. In tanti, negli anni, hanno confuso gli attori accomunati dallo stesso nome di battesimo, ma adesso ne arriva una nuova: un fan ha infatti scambiato Chris Pine per Joey Lawrence.

Per chi non lo conoscesse, Lawrence è un attore e musicista, noto alle grandi masse per aver doppiato il film Disney Oliver & Company. Non è la prima volta che Pine viene confuso per un altro, infatti come dichiarato dallo stesso interprete al Jimmy Kimmel, sono tante le identità che gli sono state attribuite negli anni, tra cui quella di Ryan Reynolds, Brad Pitt, Chris Hemsworth e Matt Damon.

Nel corso dell'intervista per la promozione del suo nuovo film The Contractor, Chris Pine ha raccontato, divertito, l'episodio dello scambio. "Beh, ero a un [party] e stavo per andare via, e questo ragazzo mi ha fermato e mi ha detto, 'Ti conosco...' e io ero tipo, 'Oh Dio... ancora.' E lui è tipo: "Joey Lawrence". E gli ho risposto: 'Non proprio, ma grazie, cercherò di ricordarlo per il resto della mia vita'... È tipo 'Dai amico, dimmi: chi sei? Chi sei?' E io gli faccio tipo [allunga il braccio per una stretta di mano], 'Chris Evans, Capitan America'. E per completare il tutto, lui dice 'Questo è il mio uomo!' [Ride]."