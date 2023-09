Chris Pine, il debutto alla regia è da incubo: 'Tra i peggiori film degli ultimi anni'

Chris Pine è nel mirino mediatico dopo quanto accaduto con Harry Syles, ma oggi, a un anno esatto di distanza, l'attore di Star Trek, Jack Ryan, Into the Woods e Dungeon & Dragons torna a far parlare di sé per un altro spiacevole evento: il suo debutto da regista, che coincide con uno dei "peggiori film degli ultimi anni".

Ci riferiamo a Poolman, diretto e co-sceneggiato proprio da Pine: la satira noir è così deludente da aver provocato numerosi scioperi durante la sua proiezione in anteprima al Toronto International Film Festival

In particolare, Siddhant Adlakha di IndieWire evidenzia i discorsi che non portano da nessuna parte (al punto da sembrare "rumore bianco"), la scarsa caratterizzazione dei personaggi, le battute divertenti come quelle di "un bambino di quattro anni che ripete il primo scherzo che abbia mai sentito" e l'enorme, invalidante artificiosità di fondo. Anche la scelta di sovrapporre le voci, efficace in alcuni contesti, risulta in questo caso a dir poco cacofonica. Infine, il montaggio appare prematuramente troncato in molti punti della pellicola.

Per riassumere, "[Poolman] dura soltanto 100 minuti, ma più di 99 di questi ultimi sono spesi in un noiosissimo silenzio, se non in un'incredulità per essere stati sottoposti a sciocchezze simili, senza né arte né parte".

Poolman racconta le disavventure di Darren Barrenman (peraltro interpretato da Chris Pine stesso), un pulitore di piscine che si ritrova coinvolto in una cospirazione più grande di lui. Nel cast, oltre al regista, ricordiamo Annette Bening, Danny DeVito, Ariana DeBose e Jennifer Jason Leigh. La data d'uscita in Italia rimane ignota.

Insomma, il 2023 è terribile per l'aspirante regista: era l'inizio dell'anno quando Chris Pine definì il franchise di Star Trek come "maledetto".