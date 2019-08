Chris Morgan parla del passo falso del Dark Universe e dei crossover con Fast & Furious

Lo spin-off di Fast & Furious scritto e prodotto da Chris Morgan (la nostra recensione di Hobbs & Shaw) è atteso nelle sale italiane l'8 agosto, ma durante la promozione del film lo sceneggiatore ha avuto modo di parlare del fallimento del Dark Universe (di cui era uno dei responsabili) e del futuro di Fast & Furious.

Discutendo dei due diversi progetti con iO9, Morgan ha così parlato del Dark Universe: "Non ho alcun rimpianto o cose del genere. Credo semplicemente che sia stato un progetto messo su con troppa fretta. Credo che tutti dovrebbero prendere fiato e fare un passo indietro per capire bene come muoversi, magari concentrandosi sullo sviluppo di questo Universo un po' più lentamente".



Adesso si sta tornando a produrre un film dedicato ai Mostri Universal, ed esattamente il The Invisible Man di Leigh Whannell prodotto da Jason Blum e in uscita il prossimo anno. In merito, lo sceneggiatore dichiara: "Credo che adesso la Universal stia procedendo in modo giusto, che è poi quello di concentrarsi su di una buona sceneggiatura, su di una bella storia, e poi eventualmente costruire un Universo condiviso o qualcosa di altrettanto forte. E credo che adesso siano più intenzionati a sviluppare ottimi film sui loro mostri che a costruire un universo condiviso, il che è grandioso. Non vedo l'ora di vederli".



Passando poi a Fast & Furious e a Hobbs & Shaw, Morgan ha ammesso di credere che in futuro tornerà tutto insieme in qualche crossover: "Attualmente ci sono molte cose in ballo alla Universal e lascerà che siano loro ad annunciare ogni cosa a suo tempo, ma posso dirvi che c'è davvero tanto di cui parlare. In merito a Fast & Furious, guardo a questo universo come ad una ragnatela. Ci sono tutte queste stringhe, storie e personaggi, che prendono direzioni differenti ma poi tornano insieme e una sola storia influenza tutto il resto. Tutti quei personaggi sono intrecciati nell'Universo di F&F e credo sia proprio questo a renderlo speciale e interessante, a convincere la gente a tornare in sala a vedere cosa c'è di nuovo".



Intanto il prossimo anno, esattamente il 22 maggio 2020, uscirà nelle sale Fast & Furious 9.