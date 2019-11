Chris Miller e Phil Lord acquistano i diritti di un'idea originale di Andy Weir

Deadline riporta che i registi di Phil Lord e Chris Miller, autori di The Lego Movie e produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse, hanno acquistato i diritti di un'idea originale di Andy Weir, celebre autore di fantascienza e padre di The Martian di Ridley Scott.

Il progetto segna il primo importante lavoro di Lord e Miller dopo l'accordo in esclusiva con la Universal Pictures, che ha rapidamente acquisito l'idea di Weir e sta attualmente cercando uno sceneggiatore. I dettagli sulla trama vengono ovviamente tenuti nascosti, ma il progetto senza titolo è stato descritto come un'altra avventura di fantascienza basata sulla risoluzione di diversi problemi.

Weir sarà produttore esecutivo del film e prodotto da Aditya Sood, già dietro alla realizzazione del nominato all'Oscar The Martian. La Sood sta anche producendo Artemis, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Weir che, curiosamente, sarà diretto proprio da Lord e Miller.

La storia segue Jazz, facchino e contrabbandiere part-time nella città lunare di Artemide. Cercando di fare un po' di soldi extra, accetta un lavoro tutt'altro che legale, ma finisce per essere coinvolta in un crimine molto più grande. Il film è attualmente in produzione e guarda ad una data di uscita fissata nel 2021.

