Chris McKenna rivela perché in Far From Home il 'Senso di Ragno' ha cambiato nome

Per noi è uno dei più lucidi e importanti traguardi del MCU, come spieghiamo nella nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, cinecomic diretto da Jon Watts e in uscita la prossima settimana di cui è tornato anche a parlare uno dei due sceneggiatori, Chris McKenna, rivelando la verità dietro al cambio del nome del Senso di Ragno.

La notizia era già trapelata qualche giorno fa grazie ai vari commenti trapelati online dopo le prime proiezioni stampa oltreoceano, ma vi diamo la conferma anche noi: in Far From Home, il potere di percezione ambientale e di minaccia imminente di Spider-Man, conosciuto nei fumetti proprio come Senso di Ragno, viene chiamato in originale "Peter Tingle", che tradotto nel doppiaggio italiano diventa "Peter Solletico", tra l'altro nomignolo che non va proprio giù a Peter e che ripetono più volte sia Zia May che Happy Hogan.



Parlando allora con il The Wrap, gli sceneggiatori Erik Sommers e Chris McKenna hanno rivelato il perché di questa scelta. Il secondo ha dichiarato al riguardo: "Abbiamo sempre cercato di essere sfumati in merito al senso di ragno, sin da Homecoming, senza chiamarlo direttamente così ma mostrandone l'esistenza. Dovendo necessariamente inserirlo, abbiamo optato per un cambiamento che lo mantenesse sfumato, per così dire, restando sui toni ironici del film. E vi assicuro: ne abbiamo provati molti".



Allora hanno approfondito il perché di un nome differente e già considerato sciocco da diversi fan: "Ci è piaciuto Peter Solletico perché è come un nomignolo affibbiatogli da Zia May, che è scherzoso, perché poi è l'ultima cosa a cui vorresti dare un nome, così pensa a questo nomignolo e poi lo dice a Happy e adesso lo chiamano così, Peter Solletico. Rende la vita adolescente di Peter più autentica".



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.