Chris McKay vorrebbe un Nightwing con gli occhi... bianchi

Anche se l'aggiornamento di, promesso dal regista Chris McKay non c'è stato (a parte un piccoloqualche giorno prima), il filmaker è tornato super rispondere ad una domanda di un fan riguardo

Nei fumetti, Nightwing viene disegnato con gli occhi bianchi, ed è una caratteristica fortemente apprezzata dai fan della DC Comics. Nonostante questo, spesso e volentieri il personaggio è stato rappresentato nei media (soprattutto nei videogames) con gli occhi ben visibili sotto la mascherina. Per molti potrebbe essere un dettaglio di poco conto, ma per gli appassionati è importantissimo.

Dunque un fan ha chiesto a Chris McKay se cercherà di tenere gli occhi di Nightwing sotto la mascherina bianchi oppure no; il filmaker ha risposto in maniera positiva, lasciando intendere che cercherà, effettivamente, di restare fedele ai disegni del fumetto.

Infondo la caratteristica degli "occhi bianchi" non è nuova in campo cinecomics ultimamente e, anche, nei film della DC Entertainment. Ricordiamo che, nell'ultimo atto di Batman v Superman: Dawn of Justice, quando Batman indossa l'armatura per fronteggiare Superman, i suoi occhi sono bianchi, un chiarissimo easter egg rivolto ai fan del fumetto originale.

Certo, non sappiamo ancora chi interpreterà il personaggio sul grande schermo né quando vedremo il film, ma è sicuramente un dettaglio in più da aggiungere.