Chris McKay promette aggiornamenti su Nightwing a febbraio

State a vedere che isui film in fase di sviluppo alla DC Entertainment non sono del tutto falsi... o meglio, come voleva la, un potenziale aggiornamento suè in arrivo.

E' Chris McKay, il regista scelto dalla Warner Bros. Pictures per portare sul grande schermo le avventure di Nightwing, a svelarlo dall'alto del suo Twitter. L'unico neo? E' che i fan della DC Comics dovranno attendere qualche altra settimana prima di saperne di più.

"E' troppo presto per parlare di casting ma a Febbraio... diciamo, forse, intorno al Giorno di San Valentino... potrei avere un aggiornamento sullo status dello sviluppo della prima pellicola su Nightwing" ha scritto il regista.

Quindi, inutile aspettarsi qualche novità sul cast al momento ma è possibile che scopriremo qualche dettaglio in più sul film o - perché no? - magari una data di uscita.

Negli ultimi tempi sono stati molti gli attori che si sono autocandidati per la parte principale: Dave Franco (The Disaster Artist), Dacre Montgomery (Power Rangers), Nick Jonas (Jumanji - Benvenuti nella giungla) e, negli ultimi giorni, anche Dylan O'Brien (Maze Runner - La rivelazione).

Al momento, ripetiamo, non c'è una data di uscita fissata per il progetto ma potrebbe tranquillamente arrivare persino nel 2019.