Chris McKay in trattative per la regia di Dungeons & Dragons

Dopo anni di sviluppo l'adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons potrebbe avere il via libera ufficiale e, infatti,conferma cheè attualmente in trattative per dirigere la pellicola per la

Lanciato nel 1974, Dungeons & Dragons è, probabilmente, il gioco di ruolo fantasy più famoso al mondo, capace di conquistare milioni di giocatori nel corso di tutti questi anni e ispirare sceneggiatori, registi e altri creativi nel corso dei vari decenni. Il film fu annunciato per la prima volta nel 2013 ma bloccato quasi immediatamente da una disputa legale, poi risolta nel 2015.

Michael Gillio scriverà la sceneggiatura, precedentemente scritta da David Leslie Johnson. Brian Goldner e Stephen Davis di Hasbro produrranno la pellicola insieme a Courtney Solomon, Allan Zeman e Roy Lee. Dungeons & Dragons sarà uno dei primi progetti della AllSpark Pictures, lanciata lo scorso ottobre.

Chris McKay ha diretto l'acclamato LEGO Batman - Il Film ed è stato ingaggiato per dirigere il film su Nightwing.

Prima adattata come serie animata nel 1983, Dungeons & Dragons è stato anche portato sul grande schermo in una pellicola live-action nel 2000 per la regia di Courtney Solomon. Il film non fu né un successo di pubblico né di critica, ma lanciò nel 2005 una serie tv, sorta di sequel degli eventi della pellicola cinematografica, ed un altro episodio direct-to-video nel 2012.