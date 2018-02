Chris McKay chiarisce la sua posizione su Nightwing

Con la recente notizia dell'abbandono di Joss Whedon da regista di, e tutti i problemi dietro le quinte, in molti sono preoccupati sulle sorti died il coinvolgimento del filmaker

Secondo una voce di corridoio, Nightwing non sarebbe una priorità per la Warner Bros. Pictures che, al momento, vorrebbe concentrarsi su altri progetti (Flashpoint e Batgirl in primis). E, infatti, Chris McKay è attualmente in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico del popolare Dungeons & Dragons.

Molti fan, preoccupati, hanno ipotizzato che la Warner abbia accantonato o, addirittura, cancellato il progetto in gran silenzio e, di conseguenza, McKay starebbe cercando altri film da dirigere. E, proprio per questo, il regista sarebbe in trattative per dirigere Dungeons & Dragons.

Cosi McKay è dovuto tornare su Twitter per rassicurare i fan e chiarire la sua posizione. Infatti, un fan preoccupato ha chiesto se stia per abbandonare il progetto e McKay ha spiegato: "Sono quasi sicuro che la WB deve licenziarmi se vuole che io abbandoni Nightwing...".

Insomma, per ora, pericolo scampato: Chris McKay resta coinvolto nel progetto dedicato a Nightwing. Certo, c'è da dire che, come spiegano i rumor, non vedremo la pellicola per un bel po' di anni, nonostante il filmaker abbia promesso più e più volte aggiornamenti sulla pellicola nel corso di questi mesi. Noi vi terremo aggiornati per tutti i futuri sviluppi.