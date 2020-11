Chris, Luke e Liam, i fratelli Hemsworth insieme per il compleanno del più vecchio!

Nelle scorse ore i fratelli Chris, Luke e Liam Hemsworth si sono riuniti in una foto di famiglia per festeggiare i quarant'anni del più vecchio fra loro, foto ovviamente postata sui social e molto apprezzata dai fan.

Per chi non lo sapesse, il più 'vecchio' fra i tre popolari fratelli è Luke, che sicuramente conoscete per il ruolo nella popolare serie tv Westworld: il più giovane, Liam, ha pubblicato la foto sul proprio profilo ufficiale del social network Instagram, aggiungendo la didascalia:

"Buon 40esimo compleanno Luke! Sei stato un fratello meraviglioso in tutti questi anni. Ti ho insegnato bene ... il resto dipende da te. Ti amo Luke!"

Liam Hemsworth è il più giovane dei tre e ha celebrato il traguardo dei 30 anni a gennaio. Chris Hemsworth, interprete di Thor, ne ha invece compiuti 37 anni ad agosto. Luke ha risposto al post di suo fratello con questo commento: "Grazie Liam, sarai sempre il fratellino più bravo a piangere! Ti amerò per sempre."

Ricordiamo che prossimamente Chris Hemsworth tornerà nei panni di Thor in Thor: Love & Thunder, ma riprenderà anche quelli del soldato Tyler Rake nel sequel dell'action Netflix prodotto dai fratelli Russo. Recentemente, inoltre, è stato scelto come protagonista maschile per l'attesissimo Furiosa di prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller.