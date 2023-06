Chris Hemwsorth e Arnold Schwarzenegger dominano Netflix con Tyler Rake 2 e Fubar

L'action vecchio stile sulla falsa riga del one-man-army è tornato alla ribalta su Netflix grazie al successo di Fubar e Tyler Rake 2, rispettivamente la serie tv comedy con Arnold Schwarzenegger e l'action sfrenato con Chris Hemsworth.

Il successo delle scorse settimane di Fubar, infatti, è passato in mano al sequel diretto da Sam Hargrave e prodotto dai fratelli Russo, che nei primi quattro giorni di programmazione nei soli Stati Uniti ha conquistato oltre 2,1 milioni di famiglie, secondo l'ultimo Wrap Report per la settimana dal 14 al 20 giugno. Il rapporto, che fornisce un primo sguardo esclusivo ai film e alle serie TV più visti della settimana presa in analisi, sancisce che Tyler Rake 2 è stato un grande successo per Netflix, conquistando anche un pubblico molto eterogeneo che è andato dalle famiglie ispaniche (23%), afroamericane (22%) e asiatiche (5%).

La classifica dei film e le serie più viste del mondo streaming è letteralmente dominata da Netflix, che occupa ben nove posizione su dieci (l'unica eccezione è rappresentata da The Kardashians 3 di Hulu/Disney+, alla settima posizione). Come detto, Tyler Rake 2 è alla prima posizione, seguito da Black Mirror 6 e da Fubar rispettivamente in seconda e in terza, mentre ritroviamo Chris Hemsworth anche in quarta posizione (con il primo Tyler Rake, la cui popolarità come spesso accade in questi casi è tornata alla ribalta grazie al sequel); anche Schwarzenegger occupa due slot, dato che la docu-serie Arnold è ancora in decima posizione.

Ricordiamo che a TUDUM Netflix ha annunciato Tyler Rake 3, che proseguirà l'avventura del famoso mercenario australiano.