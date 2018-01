Chris Hemsworth vuole interpretare ancora Thor dopo Avengers 4!

non ne ha abbastanza: nonostante il suo contratto, dopo Avengers 4 , sia concluso, lui vorrebbe ancora interpretare ilnell'MCU!

Sono sette anni che Hemsworth fa parte del Marvel Cinematic Universe nei panni dell'Odinson e ha interpretato la parte nei tre film standalone su Thor, nei primi due capitoli degli Avengers, e in queste pellicole finali dirette da Anthony e Joe Russo: Avengers: infinity War e Avengers 4, che l'attore ha finito ora (ieri), di girare. Inoltre ci sono i mini movie di Taika Waititi, quelli "team Thor", ma insomma, questo pare non bastare al bel Chris, lui vorrebbe girare ancora pellicole nei panni del supereroe asgardiano.

Avengers 4 ha segnato la fine del lungo contratto che Hemsworth, come pure Robert Downey Jr. (aka Iron Man), Chris Evans (aka Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow), Mark Ruffalo (Hulk) e Jeremy Renner (Occhio di Falco), ha con i Marvel Studios. Ma chi può dire come andranno le cose in futuro? Del resto, i contratti, possono sempre essere rinnovati!

Pertanto ci sono sempre spiragli aperti; nonostante il desiderio di Chris Hemsworth, come andranno le cose per i nostri eroi in Infinity War e Avengers 4 resta un mistero. Ci saranno, come preannunciato, delle perdite tra i nostri beniamini, bisogna vedere chi sarà ad andarsene e, a seconda di come i fratelli Russo decideranno di sviluppare la storia, chi (eventualmente), potrà fare o meno, ritorno. Del resto, come recitava il detto? "Nessuno muore nell'MCU tranne zio Ben?" (Perdonaci Peter Parker, ti amiamo anche di più per questo).

Scherzi (e supposizioni) a parte, ecco cosa ha dichiarato Hemsworth al riguardo, parlano con IGN:

"Ho appena finito di girare Avengers 4 e questa è la fine del mio contratto, il mio contratto preesistente e quindi per me è stato strano, mi sono detto: "ah, ok, e dunque? E' finita così?" Due o tre film fa pensavo, ok, ne ho ancora un paio da fare. Mi piaceva certo ma mi sentivo un po' schiacciato da questa cosa. E dopo questa esperienza con Taika, e questi due Avengers, ho avuto la sensazione che il personaggio fosse stato reinventato un sacco di volte (anche nei prossimi due film), è in continua evoluzione e non si ha spesso questa opportunità quando si interpreta il personaggio di un franchise. Quindi anche io sento un rinnovato entusiasmo per questo ruolo, oggi più che mai, credo! Se avessi l'opportunità di reinterpretarlo, penso proprio che mi piacerebbe moltissimo. E credo che ci sia molta curiosità e voglia di vedere Thor adesso nel pubblico, inoltre ci sono infinite possibilità per il suo futuro sviluppo, su quello che potrebbe fare più in là, ormai abbiamo rotto gli indugi, si è aperto un nuovo mondo."

Per adesso, accontentiamoci di rivedere Thor in Avengers: Infinity War, che arriva in sala il 25 aprile 2018: siete pronti?

E che ne dite della possibilità di rivedere l'Odinson dopo la fine della Fase 3? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.