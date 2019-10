Chris Hemsworth vuole che Beta Ray Bill esordisca ufficialmente nel MCU

Nel corso di una recente intervista Chris Hemsworth, acclamato interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ha espresso il desiderio di vedere Beta Ray Bill in uno dei prossimi film della saga.

Durante un'apparizione al Comic Con Midwest domenica pomeriggio, la star di Avengers: Endgame ha rivelato che gli piacerebbe vedere l'iconico personaggio cosmico debuttare sul grande schermo. Inoltre, l'attore ha anche svelato che il primo arco narrativo di Beta Ray Bill è stato uno dei primi fumetti che Hemsworth abbia mai letto per prepararsi al ruolo di Dio del Tuono asgardiano.

"È stato uno dei primi fumetti che abbia mai letto", ha rivelato Hemsworth. "Sì, mi piacerebbe molto. Spero solo che continuino a farmi fare questo lavoro."L

'attore ha poi menzionato come in un mondo post-Thor: Ragnarok, il ruolo di Thor è più originale di quanto non sia mai stato e spera di continuare ad interpretarlo per anni. "Mi sono divertito così tanto a fare quel film e oggi il personaggio mi sembra più fresco e giovane della prima volta che lo interpretai. Ne è uscito molto rinvigorito, sia lui che il suo mondo, sento che non ci sono confini per ciò che possiamo fare, quindi c'è davvero la possibilità di portarlo ovunque."

Ricordiamo che Beta Ray Bill esiste già nel MCU, come mostrato da una gigantesca statua eretta in suo onore in Thor: Ragnarok: il personaggio avrebbe dovuto esordire proprio in quel film, sebbene alla fine fu tagliato dalla sceneggiatura. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha spiegato la decisione in un'intervista rilasciata poco dopo il debutto nei cinema del film di Taika Waititi.

"C'era una Beta Ray Bill, ma si trattava di un cameo così rapido che il pubblico avrebbe avuto le stesse lamentele che ha adesso", disse Feige a Crave Online. "Volevamo rendergli giustizia, dunque se sei consapevole di non poter rendere giustizia ad un personaggio, rimanda il suo esordio alla prossima volta."

Pensate che vedremo Beta Ray Bill in Thor: Love & Thunder? Ditecelo nei commenti!

