Chris Hemsworth vorrebbe riunire tre Avengers in un remake di Three Amigos!

Il fortunato Avengers: Endgame ha chiuso la saga dei Vendicatori e al momento sembra difficile ipotizzare una riunione del cast a breve per un progetto comune. Chris Hemsworth, però, ha confessato che gli piacerebbe tornare a dividere il set con Robert Downey Jr e Chris Evans, e ha anche lanciato un'idea.

Intervenuto recentemente all'ACE Comic Con di Chicago, l'attore che interpreta Thor nel Marvel Cinematic Universe ha parlato del rapporto con gli altri attori dei film Marvel, che in molti casi si è trasformato nel tempo in amicizia. "Mi piacerebbe, assolutamente" ha risposto alla domanda su eventuali film futuri con Evans e Downey. "È stato così triste, dopo aver terminato di girare Endgame, chiederci: Saremmo mai tornati a lavorare insieme? E io ho subito iniziato a pensare: Che altro potremmo fare? E mi piacerebbe lavorare ancora con loro. Potremmo rifare Three Amigos!, o qualcosa del genere..."

Per chi non lo sapesse, Three Amigos! (in Italia I Tre Amigos!) è una commedia western del 1986 diretta da John Landis, che ha per protagonisti Steve Martin, Martin Short e Chavy Chase. I tre interpretano delle star del cinema muto, che quando giungono in un piccolo villaggio messicano per girare un film si ritrovano, grazie a una serie di equivoci, a dover affrontare un vero bandito e a essere scambiati per degli eroi.

Se alcuni aspetti del film possono sicuramente sembrare datati al giorno d'oggi, Three Amigos! è rimasta per molti una piccola pellicola di culto.

Chris Hemsworth ha parlato anche della sua parte preferita di Avengers: Endgame, mentre in precedenza anche Chris Evans aveva espresso il desiderio di recitare ancora insieme. "Ci siamo davvero divertiti troppo insieme" aveva detto l'interprete di Captain America, "e proprio come dei ragazzini a scuola a volte dovevano tenerci separati per farci concentrare e non fare danni". Gli piacerebbe quindi "fare una di quelle commedie anni Ottanta, anche per allontanarci un po' dai personaggi per cui siamo famosi."

Per Robert Downey Jr, intanto, sembra allontanarsi l'ipotesi di una nomination agli Oscar.