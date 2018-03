Chris Hemsworth voleva assolutamente il "nuovo Thor" per Avengers: Infinity War

In vista dell’uscita di, il cast tutto sta concedendo sempre più interviste e dichiarazioni in merito alla pellicola, in arrivo a fine aprile nelle sale di tutto il mondo.

Uno dei più chiacchieroni è sicuramente Chris Hemsowrth, che ha avuto modo di parlare dell’evoluzione del suo personaggio all’interno di Avengers: Infinity War. L’attore ha anche espresso la sua principale preoccupazione in merito al film dei fratelli Russo: “Ho chiamato subito Joe e Anthony e gli ho detto: ‘Sentite, non scrivetemi come il vecchio Thor, abbiamo un nuovo Thor adesso’”. Hemsworth, in pratica, voleva essere sicuro che la nuova e più colorata versione del personaggio inaugurata nel Thor: Ragnarok di Taika Waititi fosse presente anche in Infinity War.

I Russo hanno quindi risposto che Thor sarebbe andato in una direzione del tutto nuova, da qui lo scetticismo iniziale di Hemsworth: “Ero molto protettivo con quello che avevamo creato insieme a Taika. Ma poi mi hanno detto: ‘No, è una cosa del tutto diversa; Thor non ha mai affrontato una sfida simile, e non è mai stato parte di questo enorme gruppo e per me è stato veramente eccitante”.

A quel punto, Hemsworth torna indietro e parla di The Avengers e Avengers: Age of Ultron: “Mi sentivo bloccato, sapevo che avrei potuto dare di più all’interno del team”.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.