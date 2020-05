Chris Hemsworth v Keanu Reeves: chi vincerebbe in un duello fra Tyler Rake e John Wick?

Uno è un assassino di origini europee divenuto campione di incassi in tutto il mondo dopo che la mafia russa gli ha ucciso il cane, l'altro è un mercenario dal cuore duro ma d'oro che ha stabilito il nuovo record di visualizzazioni su Netflix.

John Wick contro Tyler Rake, ma anche Keanu Reeves contro Chris Hemsworth: secondo voi chi vincerebbe l'epica sfida, l'assassino vendicativo che desiderava soltanto una vita normale con sua moglie oppure il mercenario appassionato di immersioni, pallottole e tuffi dalle scogliere più alte?

Scopritelo nel divertente video che abbiamo preparato per voi, e correte a dirci la vostra opinione nella sezione dei commenti.

Profondo come una lattina o un caricatore vuoto sul lato scrittura, sul resto il secondo film della AGBO dei fratelli Russo è un netto miglioramento rispetto a 21 Bridges e un debutto solido per l'ex stuntman Sam Hargrave, che vuole subito partire e strafare servendosi di un ombroso Hemsworth e di tantissime idee diverse di azione, incluso quello fisico e molto manesco à la Gareth Evans: il punto di riferimento è ancora The Villainess di Jung Byung-gil, che dal 2017 pare abbia insegnato il significato di cinetica all'action occidentale e che sia diventato ormai una sorta di stella polare irraggiungibile (tante cose sue erano anche in John Wick 3, non a caso).

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Tyler Rake e all'Everycult di John Wick 2, giusto per proseguire la sfida a colpi di critiche una volta finiti i proiettili.