Chris Hemsworth v Charlize Theron, chi vince? Netflix svela la top 10 dei film più visti!

Se vi siete mai chiesti quali siano i film più popolari di sempre per il servizio di streaming on demand Netflix, finalmente è arrivata la risposta definitiva con la classifica del più alto numero di visualizzazioni nella prima settimana di uscita.

Nelle scorse ore infatti è arrivata online la top 10 dei titoli originali col maggior numero di visualizzazioni sulla piattaforma: a dominare il gruppo ci pensa Tyler Rake, l'action con Chris Hemsworth prodotto dai fratelli Russo, che ha accumulato ben 99 milioni di streaming nella sua prima settimana di programmazione, stabilendo l'attuale record per la piattaforma.

Seguono il thriller post-apocalittico con Sandra Bullock Bird Box, precedente detentore dell'ambito titolo e chiude la top 3 Spenser Confidential, nuova collaborazione tra Mark Wahlberg e Peter Berg probabilmente passata un po' in sordina in Italia ma vera e propria hit negli Stati Uniti. Nella classifica spazio anche per Michael Bay e Ryan Reynolds con 6 Underground, Adam Sandler e Jennifer Aniston con Murder Mystery, Charlize Theron con The Old Guard e poi ancora Enola Holmes, Project Power, Kissing Booth 2 e The Irishman di Martin Scorsese.

Tyler Rake - 99 milioni Bird Box - 89 milioni Spenser Confidential - 85 milioni 6 Underground - 83 milioni Murder Mystery - 83 milioni The Old Guard - 78 milioni Enola Holmes - 76 milioni Project Power - 75 milioni Kissing Booth 2 - 66 milioni The Irishman - 64 milioni

