Chris Hemsworth è Tyler Rake nel poster ufficiale del film Netflix prodotto dai Russo

Netflix ha pubblicato un poster e le prime immagini ufficiali di Tyler Rake, nuovo action thriller prodotto dai fratelli Russo che vedrà come protagonista Chris Hemsworth. Il film, conosciuto in precedenza come Extraction, debutterà nel catalogo del servizio il prossimo 24 aprile.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Tyler Rake (Chris Hemsworth), mercenario che opera nel mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo."

Potete trovare il poster e le foto in calce alla notizia.

Prodotto da AGBO Films e TGIM Films, Inc., con i registi di Avengers: Endgame, Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin come produttori, il film è stato diretto da Sam Hargrave su una sceneggiatura di Joe Russo.

Nel cast di Tyler Rake troviamo anche Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour.

Come vi sembrano queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti. Hemsworth, lo ricordiamo, riprenderà i panni del Dio del Tuono del MCU nell'atteso Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, la cui uscita nelle sale è fissata a novembre 2021.