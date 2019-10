Chris Hemsworth trova i ruoli perfetti per i suoi fratelli Luke e Liam nel MCU

Dopo aver parlato dell'arrivo di Beta Ray Bill l'attore Chris Hemsworth, interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe, si è divertito a suggerire i ruoli perfetti nei film Marvel Studios per i suoi fratelli Luke e Liam, entrambi attori.

Nel corso di un panel al Midwest ComicCon, infatti, l'attore ha toccato diversi argomenti, sia professionali che privati, e arrivando a parlare della famiglia ha svelato che spesso i tre fratelli confrontano le proprie abilità recitative, spronandosi a fare meglio.

"Sì, sì, a volte. A volte trascorri così tanto tempo al lavoro e a parlare di lavoro e così via che quando siamo tutti insieme, tendiamo ad aggiornarci e parlare di altre cose. Ma sì, spesso e volentieri ci diamo feedback a vicenda e il feedback di un fratello è il più onesto possibile. Chiunque ha un fratello o una sorella sa come funziona, i tuoi familiari ti dicono le cose come stanno."

La star ha continuato affermando di non aver rivelato nessuna informazione su Avengers: Endgame ai suoi fratelli. "No, non ho detto molto. Ero nervoso all'idea di parlarne con chiunque".

Alla fine gli è stato chiesto di immaginarli come personaggi del Marvel Cinematic Universe.

"Potrei comodamente rendere Luke nei panni di Hulk", ha suggerito Hemsworth. "Ha delle braccia molto grandi braccia, parecchi muscoli. Con Liam, che potremmo fare? Capitan Australia, forse? No? Non lo so. Adoro i miei fratelli, ma adoro anche quel cast. Forse Occhio di Falco?"

