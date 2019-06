Chris Hemsworth tornerebbe volentieri a interpretare Thor in futuro

Chiunque abbia visto Avengers: Endgame sa bene quale destino aspetta il personaggio di Thor, interpretato come sempre da Chris Hemsworth, che si è detto più che favorevole a un suo futuro ritorno.

Nel corso di un'intervista concessa nel corso degli impegni che lo vedono coinvolto nella promozione del suo prossimo film in uscita, ovvero Men in Black: International, Hemsworth ha parlato della possibilità di interpretare nuovamente il Dio del Tuono già nel prossimo capitolo dedicato ai Guardiani della Galassia, dato che al termine di Endgame vedevamo Thor unirsi alla banda di Star-Lord e compagni, avendo lasciato il trono della Nuova Asgard a Valkyrie.

"Lo interpretrei di nuovo sicuramente. L'ho amo davvero tanto come personaggio, e mi piacerebbe rifarlo specialmente se ci sarà una storia unica nel suo genere. Credo che gli ultimi tre film che lo hanno visto presente siano stati molto diversi tra loro. Sembrava un personaggio completamente diverso ogni volta. Ancora non so quando inizieranno a girare [parlando di Guardiani della Galassia Vol.3]".

All'attore è stato dunque chiesto se gli piacerebbe vedere sul grande schermo l'arco narrativo di Asgardians of the Galaxy e Hemsworth si è detto da subito favorevole alla possibilità: "Lavorerei con ciunque di loro. Asgardians of the Galaxy è veramente fenomenale. Potresti avermi appena trovato un nuovo lavoro. Grazie".

Che dite, vi piacerebbe vedere Thor come nuovo membro dei Guardiani della Galassia già nel prossimo film di James Gunn? Ditecelo nei commenti! Intanto, le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbero partire nel 2020.