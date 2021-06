Chris Hemsworth tornerà in Thor 5? Taika Waititi commenta il futuro della saga Marvel

Dopo aver alzato l'hype per Thor: Love & Thunder, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha avuto modo di discutere brevemente anche un eventuale quinto capitolo della saga cinematografica del Dio del Tuono con protagonista Chris Hemsworth.

Nonostante le riprese di Thor 4 siano finite, i lavori proseguono e il regista Taika Waititi non ha ancora iniziato a guardare concretamente al futuro: in una recente intervista con il Sydney Morning Herald, lo sceneggiatore premio Oscar non si è sbottonato su un possibile ritorno per un eventuale Thor 5 ma ha dichiarato: "Chi lo sa? Chissà se faremo un altro film dopo che questo sarà uscito, ma per il momento posso dire che, dal mio punto di vista, abbiamo messo decisamente tutto in questo film. Ogni idea e ogni singolo concept ridicolo o gag o stunt o personaggio - in questo film abbiamo messo di tutto. Non potrei esserne più fiero".

Naturalmente Waititi sa già come si concluderà la storia di Thor: Love & Thunder e quali e quanti semi pianterà per il futuro del franchise, ma chiaramente non è ancora il momento per parlarne. Voi cosa ne pensate? Il trentasettenne Chris Hemsworth lascerà la saga dopo Love & Thunder, seguendo le orme dei colleghi Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e (possibilmente) Jeremy Renner? Natalie Portman prenderà il suo posto, o dopo Thor 4 ci saranno due diversi Thor? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

Thor: Love & Thunder uscirà nei cinema di tutto il mondo dal 6 maggio 2022.