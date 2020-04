Chris Hemsworth torna con i fratelli Russo nel trailer di Tyler Rake, nuovo action Netflix

La star Chris Hemsworth ha pubblicato sulla sua pagina Instagram il primo trailer ufficiale di Extraction, nuovo action del servizio di streaming on demand Netflix realizzato tutto in "casa" Marvel Studios.

Oltre alla star del franchise di Thor e Avengers come protagonista, infatti, il film è scritto interamente da Joe Russo e prodotto da entrambi i fratelli Russo, che hanno assegnato la regia a Sam Hargrave, coordinatore degli stunt e regista della seconda unità per i Russo in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, nonché lo stunt-man personale di Chris Evans per diversi film del Marvel Cinematic Universe.

La storia segue Tyler Rake (Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero e che non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita sia di Rake che del ragazzo.

L'uscita del film, noto nel mercato USA col titolo di Extraction, è prevista su Netflix per il prossimo 24 aprile. Qui sotto vi lasciamo al trailer e alle dichiarazioni della star:

"Sono così felice di poter finalmente condividere il trailer di EXTRACTION con te! Sono molto orgoglioso di tutto il duro lavoro che è stato investito in questo progetto. Sono stati alcuni mesi difficili per tutti noi e speriamo che ciò fornisca un po' di divertimento mentre stiamo tutti a casa. Dagli un'occhiata dal 24 aprile su Netflix. Grazie a Sam Hargrave, ai fratelli Russo e a Netflix Film per l'opportunità di contribuire a dare vita a questa storia."



