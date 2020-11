Chris Hemsworth torna in azione: ecco quando inizieranno le riprese di Tyler Rake 2!

Dopo lo straordinario successo ottenuto da Tyler Rake, i produttori Anthony e Joe Russo e il servizio di streaming on demand Netflix si stanno preparando a riportare Chris Hemsworth sul campo di battaglia.

Stando ai piani messi a punto dalle tre parti coinvolte, ovvero la AGBO dei Russo, la superstar dei Marvel Studios e ovviamente il servizio di streaming on demand, le riprese di Tyler Rake 2 inizieranno già nel 2021. I due registi di Avengers: Endgame hanno dichiarato:

"Stiamo finendo di scrivere la sceneggiatura del sequel in preparazione delle riprese principali. Ci stiamo lavorando insieme, e speriamo di riuscire a girarlo l'anno prossimo. Ma siamo super eccitati, Hemsworth è super eccitato, Netflix non vede l'ora quindi si tratta solo di mettere insieme lo script giusto."

I due registi hanno prodotto un altro action per Netflix, il thriller bilico Mosul, che uscirà domani 26 novembre ovviamente sulla piattaforma on demand. A proposito del film hanno dichiarato: "Non è stato un film facile da realizzare, ma i registi alle prime armi possono portare un livello di entusiasmo a un progetto che forse un regista più esperto o qualcuno che sta lavorando a setti progetti diversi non è in grado di trasmettere". Mosul è infatti scritto e diretto da Matthew Michael Carnahan, altro esordiente che sarà svezzato dai Russo proprio come Sam Hargrave per Tyler Rake.