Chris Hemsworth, tra i tifosi dell'Inter a Milano c'è anche lui: il post social è geniale

Nelle scorse ore Chris Hemsworth è spuntato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per celebrare la vittoria dello scudetto dell'Inter insieme ai tifosi di Milano. O per lo meno ci ha scherzato su.

Come potete vedere nel post pubblicato in calce all'articolo, una suggestiva fotografia scattata dalla folla di tifosi interisti vede il volto di Chris Hemsworth giganteggiare da un cartellone pubblicitario enorme, al punto che sembra quasi che gli appassionati di calcio stiano inneggiando al Dio del Tuo. E infatti l'attore, divertito, ha scritto nella didascalia di accompagnamento al post:

"I miei sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati tifosi dell'Inter che si sono presentati per fare il tifo al mio nuovo cartellone pubblicitario. Inizialmente pensavo che stessero celebrando la recente vittoria della loro squadra, ma alcuni miei amici di cui mi fido molto mi hanno svelato che in realtà erano lì solo per applaudire la mia posa!"

Un siparietto divertente che sicuramente farà piacere ai fan del Marvel Cinematic Universe di fede nerazzurra.

Ricordiamo che Chris Hemsworth sarà il co-protagonista di Mad Max: Furiosa e tornerà nei panni di Thor nel prossimo capitolo dei Marvel Studios, Thor: Love & Thunder, il miglior film MCU di sempre secondo le recenti dichiarazioni del regista e sceneggiatore Taika Waititi. Il sequel di Ragnarok e Avengers: Endgame è atteso nelle sale per maggio 2022, e vanterà un cast d'eccezione che oltre a tutti i membri dei Guardiani della Galassia includerà anche Christian Bale, Natalie Portman, Matt Damon e Russell Crowe.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!