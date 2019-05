Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei nuovi poster di Men in Black International

Impawards ha pubblicato online dei nuovi character poster di Men in Black International, capitolo spin-off del franchise portato al successo da Will Smith e Tommy Lee Jones. I due nuovi protagonisti sono Chris Hemsworth e Tessa Thompson, compagni di set anche nel Marvel Cinematic Universe, nei ruoli di Thor e Valkyrie.

Nei poster internazionali comparsi sul web si vedono i due personaggi dell'agente H e dell'agente M insieme ad altri protagonisti del film come l'agente O, l'agente T e alcuni alieni che faranno parte della trama del film.

Nella nuova avventura di Men in Black International, gli agenti H e M dovranno affrontare una minaccia inaspettata e mai presentatasi prima: una talpa all'interno dell'organizzazione.

A dirigere il film è stato chiamato F. Gary Gray, con la pellicola che arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 luglio.



Per il momento le previsioni che riguardano gli incassi non fanno ben sperare: pare che sia previsto il peggior debutto del franchise di sempre ma ovviamente la produzione spera che i report siano errati.

Dagli sponsor arriveranno 75 milioni ma il franchise potrebbe accusare il peso degli anni; il primo film uscì nel cuore degli anni '90 e riscosse un successo enorme, che ha fatto seguito ad altri due film, Men in Black, uscito nel 2002, e Men in Black 3, nelle sale nel 2012.

Quale sarà il destino del MiB in questo quarto capitolo?