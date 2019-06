Chris Hemsworth con Tessa Thompson e Liam Neeson nei poster di Men in Black: International

La stagione estiva del cinema è in pieno svolgimento e dopo X-Men: Dark Phoenix, il prossimo blockbuster molto atteso è Men in Black: International, spin-off del franchise iniziato negli anni '90. Sono stati diffusi dei poster internazionali del film che raffigurano i tre protagonisti principali: Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson.

Il sequel diretto da F. Gary Gray prevede un incasso di circa 40 milioni di dollari, un po' più basso dei circa 50 milioni di dollari che hanno fatto registrare i film precedenti.

La trama del film sposta l'attenzione dall'universo alla stessa organizzazione. Da sempre la Terra è stata difesa dalle invasioni aliene minacciose attraverso un'organizzazione segreta di uomini in nero, conosciuta come Men in Black. In questa nuova avventura tuttavia il pericolo arriva proprio dall'interno: una talpa che avvelena i Men in Black.



Nel cast del film, totalmente rinnovato, troviamo gli agenti H e M, interpretati rispettivamente da Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già compagni di set all'interno del Marvel Cinematic Universe, dove vestono i panni di Thor e Valkyrie.

Insieme ai due principali protagonisti troviamo attori del calibro di Liam Neeson, Emma Thompson, Rafe Spall e Rebecca Ferguson.

Si prevede il peggior debutto nel franchise, purtroppo, ma la Sony spera che gli incassi possano crescere esponenzialmente nelle settimane successive.

Per quanto riguarda il casting, Gray ha spiegato come fosse dall'inizio Chris Hemsworth la prima scelta per il ruolo da protagonista.