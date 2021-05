Chris Hemsworth con Taika Waititi su Instagram: dietro le quinte di Thor: Love & Thunder!

Sembra che Chris Hemsworth nell'attesissimo Thor: Love & Thunder tornerà a sfoggiare la fluente chioma bionda che aveva contraddistinto il look del Dio del Tuono durante le prime apparizioni nel Marvel Cinematic Universe.

In tal senso il post che l'attore dei Marvel Studios ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram nelle scorse ore non lascia tanto spazio ai dubbi: insieme al regista e sceneggiatore Taika Waititi e con indosso un cappellino con su il logo ufficiale del nuovo film Marvel Cinematic Universe, la star, che recentemente sempre sui social aveva scherzato per la vittoria dello scudetto dell'Inter, ha presentato ai fan un'acconciatura molto diversa rispetto a quella delle ultime uscite.

"Hanno davvero spremuto il budget per il poster ufficiale Thor Love & Thunder, ma il messaggio è chiaro, un sacco di amore e un sacco di tuoni!" scherza Chris Hemsworth nel post che trovate in calce all'articolo.

Curiosamente proprio Waititi aveva orchestrato il primo cambio di look di Thor nel MCU, quando nel corso degli eventi di Thor: Ragnarok aveva portato il supereroe ad una forzata rasatura. L'aspetto del personaggio di Hemsworth come noto è cambiato nuovamente in Avengers: Endgame, ma il sequel Love & Thunder promette tante altre novità per il nuovo capitolo della vita del figlio di Odino.

Ricordiamo che il film ha attualmente una data di uscita fissata al 6 maggio 2022.