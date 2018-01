Chris Hemsworth e Taika Waititi hanno discusso di Thor 4

La divisione italiana dellaha annunciato per marzo l'arrivo in edizione home video di Thor: Ragnarok , ed ora parliamo di un potenziale(sebbene la Marvel non abbia annunciato il progetto).

Questa notizia potrebbe essere molto bella (se siete stati dei fan di Thor: Ragnarok) cosi come pessima (se siete tra i detrattori). In una nuova intervista, l'attore Chris Hemsworth, che già aveva espresso la volontà di tornare nei panni del Dio del Tuono dei fumetti della Marvel post-Avengers 4, ha svelato che lui ed il regista Taika Waititi hanno già discusso di un potenziale Thor 4: "La sera dell'ultimo dell'anno ci siamo chiesti: che cosa faremmo in un quarto capitolo? Potremmo fare questo e questo. Abbiamo parlato di svariate idee. Ma poi, vogliamo lavorare nuovamente insieme. E' una delle partnership più creative e divertenti che io abbia mai avuto".

Ovviamente con questo Hemsworth non vuole confermare che il suo Thor sopravviverà alla fine di Avengers 4 e afferma: "Dipende da come finirà Avengers 4. Ho finito le riprese ed ora lo monteranno, e vedremo come le storie finiranno. Ci sono tante storie collegate e tanti personaggi".

Voi lo vorreste vedere un Thor 4? E se sì, chi vorreste vedere all'interno del cinefumetto?