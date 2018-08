Chris Hemsworth svela di non amare particolarmente Thor: The Dark World

Chris Hemsworth ha rivelato di non essere mai stato un grande fan di Thor: The Dark World, secondo film della trilogia sul personaggio della Marvel. Nonostante il buon riscontro al botteghino, i film sul dio scandinavo non sono stati mai particolarmente apprezzati in toto dalla critica. Il film, diretto da Alan Taylor, uscì nelle sale nel 2013.

Thor: The Dark World vede Thor su Asgard in procinto di diventare re, con Loki (Tom Hiddleston) fatto prigioniero. Nel momento in cui Jane (Natalie Portman) chiede aiuto dalla Terra, Thor dovrà fare affidamento anche su Loki per poter concludere la missione.

Il film ha incassato 644 milioni di dollari al box-office internazionale, decimo film campione d'incassi nel 2013. Nonostante il suo successo commerciale, la pellicola è considerata uno dei punti deboli dell'MCU da una parte della critica. E anche dal protagonista, a quanto pare.

In un'intervista a GQ, Chris Hemsworth ha parlato di Thor nei primi due film e ha fatto un commento poco lusinghiero nei confronti del film di Taylor:"Il primo film era 'buono, il secondo è 'meh'; è in ballo l'archetipo della mascolinità, è tutto molto familiare. Ero consapevole fossimo in bilico".

Il tiepido giudizio di Hemsworth sul film fa seguito a quello più pittoresco di Christopher Eccleston, che aveva dichiarato come durante la lavorazione del film avrebbe voluto 'spararsi in bocca'.

Il cast comprendeva anche Anthony Hopkins, Idris Elba, Stellan Skarsgård e Rene Russo.

Il franchise ha subito poi un ulteriore cambiamento di tono con Thor: Ragnarok, diretto da Taika Waititi e uscito nelle sale alla fine del 2017.