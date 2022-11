MCU vs DCU: Chris Hemsworth vuole uno scontro con Aquaman (e poi addio a Thor?)

Dopo anni passati a bazzicare nel Marvel Cinematic Universe pare che Chris Hemsworth voglia puntare particolarmente in alto. L'attore australiano ha parlato, infatti, della possibilità di realizzare un crossover MCU vs DC con protagonisti il suo Thor e l'Aquaman di Jason Momoa.

Chris Hemsworth fa parte del mondo MCU da tantissimo tempo. In tanti anni passati nel franchise ha vissuto più periodi di crescita e affermazione del genere dei cinecomic. Nonostante abbia fatto parte di uno degli eventi crossover più famosi della storia del cinema (ovviamente la saga di The Avengers), pare che l'attore non si sia mostrato dispiaciuto ad una possibilità di incrociare il mondo Marvel con quello DC.

Mentre l'arrivo di James Gunn rende interessante un DC vs MCU sul piano dei consensi, secondo alcuni fan si avvicinerebbe di più la possibilità di vedere un crossover tra le due parti, proprio grazie alla collaborazione di lunga data del regista con i Marvel Studios. Chris Hemsworth ha parlato della questione mostrandosi favorevole e spingendo su un film capace di mettere il suo Thor e l'Aquaman di Jason Momoa l'uno contro l'altro. "Sarebbe fico. Chi sarebbe un incontro divertente? Thor e Aquaman, potrebbe essere divertente – sai che Jason è un mio buon amico" ha detto l'attore.

Grazie alla sua nuova serie documentario Limitess, Chris Hemsworth ha scoperto la sua predisposizione l'Alzheimer. Come conseguenza di ciò l'attore ha ammesso di voler rallentare un pò i suoi ritmi lavorativi e scegliere con più cura i ruoli. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!