Chris Hemsworth supporta il fratello Liam dopo la separazione con Miley Cyrus

Dopo la recente separazione tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus a otto mesi dal loro matrimonio, Chris Hemsworth ha deciso di supportare il fratello minore ospitandolo nella sua casa australiana.

La coppia si incontrò per la prima volta durante le riprese del film The Last Song e in seguito, nel 2012, annunciarono il loro fidanzamento. I due si sono poi sposati il 23 dicembre 2018 e solo due giorni fa hanno annunciato ufficialmente la loro separazione tramite People Magazine.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'interprete di Thor nel MCU ha ospitato il fratello Liam nella sua casa di famiglia in Australia dopo una separazione che a quanto pare ha avuto un forte impatto emotivo sull'attore. "Non potete capire cosa si prova. Non ho voglia di parlarne." ha dichiarato Liam al Daily Mail australiano.

Al contrario dell'ex compagno, anche Miley Cyrus ha avuto un piccolo ruolo nel Marvel Cinematic Universe: la pop star ha infatti partecipato con un cameo vocale in una delle scene post-credit di Guardiani della Galassia vol. 2 nei panni di Mainframe.

Il fratello maggiore Chris invece è pronto a riprendere i panni del Dio del Tuono nell'atteso quarto capitolo diretto nuovamente da Taika Waititi (che ha già terminato lo script) e intitolato Thor: Love and Thunder, film che vedrà anche Natalie Portman nei panni della Potente Thor. Il film arriverà nelle sale il 5 novembre 2021.