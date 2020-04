Chris Hemsworth diventa Superman al posto di Henry Cavill in una inquietante fan-art

Un fan dei Marvel Studios e della DC Films ha immaginato Chris Hemsworth nei panni di Superman al posto di Henry Cavill, ma il risultato - che potete trovare nel post in calce all'articolo - è a dir poco inquietante.

A parte il look plasticoso e il viso troppo piccolo per quelle spalle gigantesche, però, l'idea ha fatto immaginare ai fan dell'Uomo d'Acciaio nuove possibilità per il futuro: un suo film stand-alone sul personaggio manca all'appello dal 2013, anno di uscita di Man of Steel di Zack Snyder, e adesso si dice che il film su Flash eradicherà diverse trame del DCEU lasciando "vivi" solo Aquaman di Jason Momoa e Wonder Woman di Gal Gadot.

In questi mesi si è parlato di un possibile nuovo film di Superman diretto da JJ Abrams, col regista accostato al progetto fin dalla firma di un contratto in esclusiva con la Warner Bros., ma di piani ufficiali non si è vista neanche l'ombra e perfino il ritorno di Cavill è altamente incerto. In una precedenza intervista, l'autore de L'Ascesa di Skywalker ha dichiarato: "Non ho mai avuto una conversazione ufficiale con Warner su questo, ma la gente mi ha fatto questa domanda e come saprete noi, la Bad Robot, abbiamo recentemente firmato un accordo con WarnerMedia, quindi molto presto inizieremo sul serio tutte le discussioni su come muoverci prossimamente. Ma io non so niente che non già non sappiate, tantomeno in termini di DC".

Che ne pensate di Hemsworth nella parte di Superman? Ditecelo nei commenti.

