Chris Hemsworth sul trailer di Avengers: Infinity War e della CGI coinvolta

Ammettiamolo: Avengers: Infinity War è probabilmente il cinefumetto più atteso dell'anno, e non è un caso che il primo trailer ufficiale della pellicola è stato il più visto di tutti i tempi su

Parlandone in una nuova intervista, l'attore Chis Hemsworth, interprete di Thor, ha svelato: "E' una cosa spettacolare. Penso siamo stati tutti eccitati nel guardarlo, e guardarci tra di noi e dire 'Oh mio Dio, guardate di cosa facciamo parte'. Mentre lavori sul set è difficile farsi un'idea e avere una prospettiva, ma quando guardi il trailer esclami 'wow, è questo quello che abbiamo girato'". Hemsworth ha poi chiarito: "Il trailer non svela nulla. Mi ricordo, guardandolo, di aver detto 'mah, non dice tanto al pubblico' e Joe Russo mi ha risposto 'non devi dirgli nulla, il pubblico vuole 'nulla'".

Riguardo l'incontro tra il suo Thor ed i Guardiani della Galassia, spiega: "non posso dirvi tanto, ma potete notare dalla sua reazione che è parecchio confuso... c'è un procione, c'è un albero parlante...".

Infine - e qui ci addentriamo nel campo degli spoiler di Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth ha parlato del particolare della 'benda': "E' CGI. Il giorno che l'ho indossata realmente, continuava a cadere... ed è per quello che l'hanno realizzata con gli effetti speciali".