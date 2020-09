Chris Hemsworth, la star di Thor irrompe in un programma tv e s'improvvisa meteorologo

Quando non è impegnato come Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth è... un aspirante meteorologo. Nel corso del fine settimana è diventato virale un video del The Today Show in Australia perché la star di Thor è apparsa nella trasmissione meteo dello show, sorprendendo ospiti e conduttori in studio.

Hemsworth si è preso completamente la scena interpretando perfettamente il ruolo del meteorologo, come se fosse un consumato professionista del settore.

Inutile dire che i fan dell'attore e del Marvel Cinematic Universe hanno condiviso sui social il video, per mostrare al mondo il talento da meteorologo di Chris Hemsworth.



Noto in tutto il mondo principalmente per il ruolo di Thor, il Dio del Tuono, interpretato nei film del Marvel Cinematic Universe a partire da Thor, uscito nelle sale nel 2011 con la regia di Kenneth Branagh.

Hemsworth di recente ha recitato nel film Tyler Rake, grande successo su Netflix. Su Everyeye trovate la recensione di Tyler Rake.

Inoltre lo scorso anno ha fatto parte del cast di Men in Black: International, al fianco di Tessa Thompson, con la quale recita anche nel Marvel Cinematic Universe.

Su Everyeye potete leggere anche la recensione di Men in Black: International, diretto da F. Gary Gray. Chris Hemsworth tornerà nel ruolo di Thor nel film Thor: Love & Thunder, al fianco di Natalie Portman, con la quale ha già recitato nei capitoli precedenti.