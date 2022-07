Chris Hemsworth, la star di Thor è irriconoscibile sul set di Mad Max Furiosa!

Dopo l'annuncio della trama ufficiale di Mad Max Fury Road, con le riprese in corso per il nuovo film della saga i fan in queste ore hanno avuto la possibilità di dare un primo sguardo a Chris Hemsworth nei panni del villain.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, la star del Marvel Cinematic Universe mostra con orgoglio un look superbarbuto da vero vichingo del Valhalla, con una chioma lunghissima e una folta barba rossa impreziosita da un paio di baffi arricciati: la cosa interessante è che, nonostante la chiarezza di queste immagini, è difficile stabilire l'identità del personaggio di Chris Hemsworth, che per mesi è stato associato alla versione giovane di Immortan Joe, il signore della guerra 'marito' di Furiosa in Mad Max Fury Road (dove fu interpretato da Hugh Keays-Byrne) ma che potrebbe anche vestire i panni di Dementus, il leader di una gang di motociclisti che come anticipato dalla sinossi del film avrà un ruolo fondamentale nell'avventura di Furiosa.

Secondo voi quale dei due villain interpreterà Chris Hemsworth nel prequel spin-off Mad Max Furiosa? Come sempre, fateci sapere la vostra nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Vi ricordiamo che Mad Max Furiosa uscirà il 24 maggio 2024, con le riprese attualmente in corso. Nel cast, oltre ad Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista, anche Tom Burke, che ha sostituito Yahya Abdul-Mateen II in un ruolo sconosciuto dopo che la star di Watchmen e Matrix ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione.