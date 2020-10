Chris Hemsworth, la star di Thor elogia i suoi fan: 'Senza di voi sarei disoccupato'

Tra le star più amate dell'Universo Cinematografico Marvel, Chris Hemsworth si è guadagnato con gli anni la simpatia dei fan dello studio e non solo, così proprio l'attore ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi anni sono corsi al cinema per vedere i suoi film, ribadendo l'importanza del pubblico nel mondo del cinema, oggi più che mai.

Nel corso di un video-messaggio condiviso sulla sua pagina Instagram, Hemsworth ha ringraziato tutti i suoi fan in occasione della sua doppia candidatura ai E! People's Choice Awards, ottenute per il suo ruolo da mercenario nel film Netflix Tyler Rake, uno dei film in streaming più visti della piattaforma digitale.

L'attore 37enne non ha solo ringraziato i fan ma li ha anche invitati ad andare a votare e quindi a far sentire la propria voce, sempre importantissima: "Sia io che il film Tyler Rake abbiamo ricevuto molte nomination, quindi vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto a questo film. Devo dire che i People's Choice Awards sono molto speciali per me, così come il voto dei fan, il voto della gente; si tratta della vostra voce".

Hemsworth ha quindi concluso: "Saremmo tutti disoccupati senza di voi, quindi grazie, grazie, grazie!". I E! People's Choice Awards saranno trasmessi da Santa Monica il prossimo 15 novembre, con Jennifer Lopez che riceverà il prestigioso premio come Icona del 2020. Justin Bieber e Lady Gaga guidano le nomination con sette candidature a testa.

Chris Hemsworth riprenderà i panni di Thor nel quarto capitolo del franchise Thor: Love and Thunder, diretto ancora da Taika Waititi; sarà anche Hulk Hogan nel biopic dedicato a quest'ultimo. Qualche settimana fa, lo stesso Hemsworth ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sulla sua preparazione fisica al progetto. "Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare la preparazione per il ruolo sarà puramente e follemente fisica".