Chris Hemsworth, la star Marvel svela il supereroe preferito dal figlio: non è Thor!

La star del Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto dal set di Thor: Love & Thunder, in lavorazione proprio in questo periodo in Australia. L'attore indossa la parrucca di Thor e tiene per mano uno dei gemelli avuti con la moglie e collega Elsa Pataky, Tristan e Sasha, 7 anni.

Chris Hemsworth ha pubblicato la tenera foto accompagnandola ad una eloquente didascalia, nella quale svela il supereroe preferito di suo figlio. E non si tratta della risposta scontata che tutti si sarebbero aspettati:"Tenendo la mano del mio piccolo uomo e ponendogli la vecchia domanda. 'Cosa vuoi diventare quando crescerai?'. 'Papà, voglio essere Superman'".



L'attore australiano conclude con una battuta ironica:"Fortunatamente ho altri due figli". Chris Hemsworth ed Elsa Pataky sono sposati da undici anni e hanno tre bambini: India Rose, 9 anni, e i gemelli Tristan e Sasha.

Chris Hemsworth ha confessato che ad Hollywood non lo prendono ancora sul serio come attore, un problema che la star riscontra sin dall'inizio della propria carriera.

Hemsworth farà parte del cast di Thor: Love & Thunder, il nuovo capitolo MCU sul Dio del Tuono che vedrà protagonista Natalie Portman, già presente in Thor e Thor: The Dark World.



Nel frattempo il film Marvel è in piena lavorazione: ecco che cosa rivelano i primi giorni di riprese di Thor: Love & Thunder.