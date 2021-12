Chris Hemsworth, la star Marvel pubblica una foto esilarante del suo primo show!

I fan Marvel sono molto affezionati alle star che popolano il franchise e l'occasione di poter scavare nel passato delle carriere dei loro beniamini è sempre ghiotta, soprattutto se sono proprio loro a fornire l'assist. Chris Hemsworth ha pubblicato una foto su Instagram qualche ora fa che lo ritrae durante il suo primo show.

La foto è davvero esilarante perché mostra un primo piano dell'attore che indossa una parrucca, un look decisamente differente rispetto a quello al quale ci ha abituato nel corso degli anni.

"Quando ho indossato per la prima volta quella bellissima parrucca sapevo che sarebbe successa una delle due cose: sarei stato costretto a farmi crescere i capelli e tingerli di rosso a causa di un'enorme fanfara pubblica o non avrei mai più lavorato" ha scherzato Hemsworth.



"Niente era vero. La vita era divertente così" è la chiosa finale dell'attore. Pare che la foto in questione si riferisca al personaggio di Re Artù, interpretato nella serie tv del 2002, Ginevra Jones, con protagonista Tamara Hope.

Diversi anni prima di essere scelto per interpretare Thor, Hemsworth vi recitò in due episodi interpretando proprio l'iconico sovrano della letteratura anglosassone.



L'attore tornerà nel ruolo di Thor nel nuovo film al fianco di Natalie Portman, Thor: Love & Thunder.

Chris Hemsworth ha svelato qualche mese fa una passione in famiglia: sapete qual è il supereroe preferito del figlio di Thor?