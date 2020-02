Chris Hemsworth spiega ai poveri mortali che allenamento seguire per essere come lui

Se avete sempre sognato di camminare per la spiaggia con un fisico scolpito che ricordi quello di un Dio del Tuono, allora avete aperto l'articolo che fa per voi.

Chris Hemsworth, la star del franchise di Thor e Avengers per il Marvel Cinematic Universe, è infatti comparso in queste ore sul suo account Instagram con alcuni preziosi consigli per l'allenamento giornaliero:

"Dai un'occhiata al nostro nuovo programma Centr 6. È un mix di forza funzionale e allenamenti cardio", si legge sul profilo di Hemsworth. "Tutto ciò di cui hai bisogno è un set di deliziosi manubri, mezza tazza di motivazione e una spolverata di arghhhhhhhh buon vecchio stile!!! Funziona in questo modo: 6 esercizi, 6 ripetizioni, 6 round in un blocco da 6 settimane, metti in forno e goditi il nuovo te stesso. Boom. Dal 3 febbraio su @centrfit. Eseguilo da solo oppure coinvolgi qualche amico!"

Ricordiamo che Hemsworth tornerà nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Thor per l'imminente Thor: Love and Thunder: scritto e diretto dal neo-premio Oscar Taika Waititi, il film sarà un sequel dell'acclamato Thor: Ragnarok e di Avengers: Infinity War/ Endgame, e riunirà Hemsworth con Natalie Portman, che tornerà nei panni della dottoressa Jane Foster, a sua volta destinata a diventare la nuova Potente Thor.

Il film uscirà il 5 novembre 2021, con l'inizio delle riprese previsto per i prossimi mesi. Nel cast ci saranno anche Christian Bale e Tessa Thompson, con Jamie Alexander che ha recentemente anticipato il ritorno di Lady Sif.