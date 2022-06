Chris Hemsworth sfida Hugh Jackman: 'Con Thor supererò il suo record di Wolverine'

Nonostante le recenti dichiarazioni sulla possibilità che Thor Love & Thunder sia il suo ultimo film Marvel, a quanto pare Chris Hemsworth è disposto a non mollare solo per infastidire Hugh Jackman e interrompere il suo famoso record stabilito nei panni del supereroe Wolverine.

Come forse saprete, infatti, Hugh Jackman ha iniziato ad interpretare Wolverine nel 2000 con X-Men, arrivando a 7 apparizioni nel franchise Marvel/Fox prima di appendere gli artigli al chiodo in Logan del 2017 all'età di 47 anni. Oltre ad essere uno degli attori di cinecomix più venerati di tutti i tempi, in questo lasso di tempo Jackman aveva registrato il record per l'interpretazione più longeva di un personaggio, primato condiviso con Patrick Stewart, interprete di Charles Xavier. I due sono stati superati da Tobey Maguire, Willem Dafoe e J.K. Simmons con Spider-Man: No Way Home, e lo stesso Stewart si è ripreso il record con Doctor Strange nel Multiverso della Follia (o forse no, dato che tecnicamente non si tratta dello stesso personaggio?), ma la particolarità del record di Hugh Jackman è che nel corso degli anni non ha mai abbandonato Wolverine, tornando alla saga periodicamente, mentre le star di Spider-Man hanno trascorso oltre un decennio lontano dai propri personaggi.

Tutto questo preambolo per dire che adesso Chris Hemsworth vuole superare il primato di Hugh Jackman: la star di Thor lo ha rivelato parlando con BBC Radio 1, dicendo che dopo aver interpretato il Dio del Tuono per 11 anni è 'a sei anni di distanza' dal record di Wolverine: "Non ci avevo mai pensato prima, ma adesso che me lo fai notare, cavolo, è diventato il mio prossimo obiettivo. Sono solo sei anni, del resto, arrivato a questo punto che sarà mai? Sarebbe solo uno spreco, non fare quel record."

Hugh Jackman è avvisato: non sarà giunta l'ora di rispolverare i vecchi artigli per allungare il record di interpretazioni di Wolverine? Per altri contenuti legati alle star dei cinecomix, Christian Bale non sapeva cosa fosse il MCU prima di unirsi al cast di Thor Love & Thunder.