Chris Hemsworth: scoprite quale personaggio siete in base al segno zodiacale

Dopo aver giocato con i segni zodiacali legati a Keanu Reeves è giusto non far morire di gelosia Chris Hemsworth e dare il giusto spazio anche all'interprete di Thor. Pronti a scoprire quale personaggio vi rispecchia in base al segno?

ARIETE - THOR : sembra scontato iniziare con il ruolo di punta interpretato dall'attore australiano. Il Dio del Tuono dei primi due film rappresenta bene la fierezza e la determinazione di un Ariete ed è in grado di farsi valere in battaglia grazie al suo spirito eroico e altruista.

TORO - TYLER RAKE : il mercenario al centro della produzione Netflix è determinato a portare a termine la missione ad ogni costo e a difendere il ragazzo a cui deve fare da scorta. L'inarrestabile senso del dovere lo rendono perfetto per rappresentare il Toro, sempre molto affidabile. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Tyler Rake.

GEMELLI - CURT : Hemsworth interpreta in Quella casa nel bosco il tipico atleta americano, una delle immancabili vittime nei film horror americani. Nel corso del film il personaggio è costretto a mostrare sia le sue doti atletiche, la gentilezza e l'intelligenza, sia il suo lato più aggressivo.

CANCRO - IL CACCIATORE : in Biancaneve e il Cacciatore Hemsworth viene assoldato per uccidere la protagonista per conto della regina. Potrà essere un po' brusco nei modi, ma nonostante le apparenze il cacciatore si dimostra altruista.

LEONE - THOR (seconda versione) : dopo la morte di Odino l'eroe Marvel cambia completamente registro e in Ragnarock ed Endgame lo vediamo esibire la sua vena più comica. Sa bene di essere l'unico degno di definirsi l'erede di Agard e il suo divertente egocentrismo lo rende un perfetto Leone.

VERGINE - OWEN CHASE : in Heart of the Sea, prequel di Moby Dick, ci viene presentato come un marinaio esperto, gran lavoratore e sicuro della qualità del suo operato. Per questo si arrabbia non poco quando non viene nominato capitano della Essex.

BILANCIA - JED ECKERT : è uno dei personaggi principali di Red Dawn ed è molto protettivo nei confronti del fratello Matt dopo che la loro città viene invasa. Senso di giustizia e volontà di proteggere i suoi cari ad ogni costo sono le caratteristiche tipiche di una Bilancia.

SCORPIONE - BILLY LEE : in Bad Times at the El Royale vediamo l'attore nei panni di un carismatico leader a capo di una setta. Lo contraddistinguono una grande passione per la sua causa e una grande abilità di influenzare il prossimo. Non prendetela troppo male, ma anche Charles Manson era uno Scorpione.

SAGITTARIO - JAMES HUNT : la rivalità tra Niki Lauda e Hunt viene descritta molto bene in Rush. La sete di avventura, la spericolatezza e la necessità di vincere ad ogni costo fanno di Hunt un tipico Sagittario.

CAPRICORNO - GEORGE KIRK : il padre del famoso capitano Kirk di Star Trek (2009) è dotato di un'etica eccezionale ed è stato capace di prendere decisione difficili per salvare l'equipaggio della Kelvin e sua moglie incinta. Un personaggio ligio al dovere fino all'ultimo

ACQUARIO - AGENTE H : in Men in Black: International H è una figura misteriosa. All'esterno appare propenso all'azione e a dimostrare di che pasta è fatto, ma in realtà il suo vero obiettivo è proteggere il mondo.

PESCI - KEVIN: nel remake di Ghostbusters del 2016 l'attore interpreta un segretario attraente e con la testa tra le nuvole. Ha alcuni problemi di ansia, ma è sempre disponibile a trascorrere il tempo in compagnia.

Fateci sapere il risultato nei commenti e se siete rimasti delusi per non essere stati destinati a raccogliere il martello di Thor, riprovate con i segni a tema Harry Potter!