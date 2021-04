Chris Hemsworth: 'Sarò più forte che mai in Thor: Love & Thunder, addio Bro Thor'

Mentre le riprese di Thor: Love & Thunder proseguono a spron battuto in Australia, la star Chris Hemsworth si è fermata a parlare con The Telegraph a proposito del nuovo film di Taika Waititi, che includerà anche Russell Crowe.

Comprensibilmente, l'attore non ha potuto parlare dei dettagli della trama, ma concentrandosi su alcuni retroscena ha svelato rivela che per il film ha dovuto mettersi "più in forma che mai e diventare più forte di quanto non sia mai stato". In poche parole tanti saluti a Bro Thor, l'esilarante versione depressa e da 'gelato squagliato' che la star ha interpretato per buona parte di Avengers: Endgame e che alcuni fan si aspettavano di rivedere anche nel sequel di Ragnarok.

"Questo è probabilmente il Thor più in forma e più forte che abbia mai interpretato. Anche grazie al fatto che le riprese si siano tenute vicino casa, mi ha permesso di esplorare diversi metodi di allenamento per vedere come e quanto posso manipolare il mio corpo con la giusta quantità di esercizi di powerlifting e bodybuilding. Questo ruolo del resto richiede una certa estetica. Il bodybuilding spesso è visto come una vanità, mentre in un attore si tende a lodare quella performance che porta il corpo verso un peso malsano. Ma lasciatemi dire che l'allenamento costante lungo 10 anni di attività è un lavoro a tempo pieno. E, oltre all'allenamento, aggiungeteci pure una giornata di riprese da 12 ore! E' una vera fatica, ma è anche incredibilmente gratificante: penso a questo ruolo come un atleta professionista."

Secondo il nuovo calendario di uscite Marvel Studios, Thor: Love & Thunder uscirà il 6 maggio 2022: sarà il secondo cinecomic MCU dell'anno dopo Doctor Strange in the Multiverse of Madness e prima di Black Panther e Captain Marvel 2; attualmente sono questi i quattro titoli confermati per il 2022, che esattamente come il 2021 presenterà una line-up Marvel Studios a dir poco nutrita, con quattro lungometraggi cinematografici e tante serie tv originali per Disney+.

Nei prossimi mesi, infatti, i fan troveranno i nuovi lungometraggi Black Widow, Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli, Eterni e Spider-Man: No Way Home: sarà la prima volta che i Marvel Studios presenteranno quattro diversi titoli nello stesso anno solare, senza dimenticare le serie tv come Loki, What If, Occhio di Falco e Ms. Marvel, tutte attese entro la fine del 2021.