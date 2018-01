Chris Hemsworth a ruota libera rivela del suo "quasi" rifiuto a Thor e il cast di A:IW

Mancano meno di quattro mesi all'arrivo di Avengers: Infinity War nelle sale cinematografiche. E' pertanto iniziata la promozione della pellicola e una delle star,, ha parlato di alcuni dei personaggi che vedremo di sicuro nel terzo film sui Vendicatori. Non solo, ha spiegato perché ha quasi detto "no" a Thor!

La Marvel è stata piuttosto vaga, con il solito discorso delle "bocche cucite", su tutto quanto riguardi i film in uscita, ma Chris Hemsworth, che ha presenziato al Tonight Show con Jimmy Fallon, ci ha permesso di farci un'idea leggermente più precisa di quanto andremo a vedere, o meglio, di chi, tra gli attori dell'MCU, riprenderà il suo ruolo in questo film corale sui Vendicatori, che si preannuncia un'apoteosi di azione, suspence, emozione e, quasi sicuramente, lacrime.

Qui sopra potete vedere la clip dell'intervista, dalla quale estrapoliamo i nomi che ha rivelato Hemsworth, quelli che di certo vedremo in Avengers: Infinity War e che sono Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper, Benicio del Toro, Anthony Mackie, Don Cheadle, Paul Rudd.

Manca, come avrete notato, quello di Benicio del Toro che, almeno dagli indizi dei mesi precedenti, sapevamo diver riprendere il suo ruolo, quello del Collezionista. Ma chissà...

Andando oltre, Hemsworth ha spiegato a Fellon il motivo per il quale all'inizio, quando gli venne offerto il ruolo di Thor, non disse un "sì" bello convinto:

"Ho esitato, sai? Ma francamente, se avessi una macchina del tempo, tornerei indietro a quella versione più giovane di me e mi prenderei a schiaffi... Ero così pretenzioso. Volevo cercare di diventare un artista. Ero tutto un "Oh, dovrei fare dei film indipendenti, questo è troppo grosso, è un franchise!. E poi mi sono detto ‘PFFFFFFFFT!’ No, mi piace questo personaggio, mi piace quest'esperienza.... E' stata la migliore. Credo che la mia esitazione dipendesse dal fatto che non avevo idea di ciò che sarebbe stato, quanto sarebbe durato, se sarebbe stata o meno una bella cosa da fare. Alla fine, per fortuna, è stata l'esperienza migliore che io abbia mai fatto. E abbiamo finito di girare anche Avengers 4, quindi è finita, adesso."

Avengers: Infinity War arriva al cinema a partire dal 25 aprile.