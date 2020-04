Chris Hemsworth ha rubato dai set di Thor, su Love & Thunder anticipa: 'Sarà folle'

Durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live la scorsa notte Chris Hemsworth, star del Marvel Cinematic Universe, ha rivelato quali oggetti di scena ha "rubato" dai set dei film Marvel Studios e anticipato qualche dettaglio sull'attesissimo Thor: Love and Thunder.

In occasione dell'intervista di rito per la promozione del suo nuovo film, Tyler Rake, in arrivo su Netflix da domani venerdì 24, l'attore ha parlato del quarto capitolo della saga del Dio del Tuono, come noto scritto e diretto da Taika Waititi:

"È uno dei migliori script che abbia letto da anni", ha rivelato. "È Taika nella sua forma più estrema, e nella sua forma migliore. Se la versione che ho letto io è quella definitiva con cui inizieremo le riprese, beh, sarà una cosa folle".

Durante una recente live-commentary per Thor: Ragnarok di qualche giorno fa, Waititi stesso ha chiarito che è si sta preparando a riscrivere la sceneggiatura per l'ultima volta, ma i commenti di Hemsworth basteranno sicurante ad aumentare l'hype dei fan. Tra l'altro è interessante notare come alla star sia stata già data l'opportunità di leggere la storia nonostante questa non sia ancora definitiva, cosa che sottolinea l'importanza sempre maggiore che Hemsworth sta assumendo all'interno dei Marvel Studios: a differenza dei colleghi Chris Evans e Robert Downey Jr., del resto, Hemsworth è stato plasmato in toto da Kevin Feige e compagnia, e l'evoluzione della saga di Thor testimonia perfettamente quella della sua carriera, sempre più indirizzata verso la commedia.

Sempre nel video, che trovate in calce, Hemsworth ha anche svelato di quali oggetti di scena si è portato a casa come memorabilia dei vari film ai quali ha partecipato: a casa sua, a quanto pare, il figlio di Odino possiede sia Mjolnir che Stormbreaker, le due armi di Thor.