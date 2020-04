Chris Hemsworth ha fatto falsi spoiler su Avengers: Endgame alla troupe di Tyler Rake

Il trailer di Tyler Rake ci ha dato un primo assaggio del nuovo film action dei fratelli Russo. Durante il periodo delle riprese, precedente all'ultimo film sugli Avengers, Chris Hemsworth pare essersi davvero divertito, a spese del suo collega Rudhraksh Jaiswal.

Quest'ultimo ha infatti provato in tutti i modi ad farsi dare alcune anticipazioni dal collega, interprete di Thor nella saga. La risposta che ha ricevuto, come dichiarato a Koimoi, è stata: "'Non ti dirò niente, Roody. Dovrai guardare il film'. Gli ho detto di farmi almeno uno spoiler e lui mi ha fatto degli spoiler falsi per confondermi, in modo che non glieli chiedessi più".

Una bella idea da parte di Hemsworth, che gli ha permesso inoltre di divertirsi un po' in maniera perfida: "Mi ha detto che Spider-Man si sarebbe trasformato in Ant-Man. Gli ho chiesto com'era possibile e lui mi ha detto che l'avrei scoperto solo guardando il film".

Non sarebbe stato male come plot twist, per quanto improbabile: magari Spidey e Scott Lang avrebbero potuto fare una sorta di fusione in stile Dragon Ball, oppure il buon Tony Stark avrebbe potuto regalare a Peter un nuovo costume, in grado di restringersi ed allargarsi come quello di Ant-Man. In effetti, la ferrea politica anti-spoiler di Marvel forse non prevede l'obbligo di non rivelare finte anticipazioni, e in ogni caso meglio un atteggiamento del genere, rispetto alla sbadataggine di Mark Ruffalo e Tom Holland, fonti inesauribili di spoiler durante la fase promozionale.

Con la pubblicazione del poster di Tyler Rake, Netflix ha annunciato che il film arriverà il 24 aprile 2020.