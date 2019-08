Chris Hemsworth rivela la sua scena preferita di Avengers: Endgame

Pochi minuti fa Chris Hemsworth è comparso in un breve teaser pubblicato su Twitter per svelare la sua scena preferita di Avengers: Endgame in occasione della campagna marketing per il lancio del blu-ray del film Marvel Studios.

A quanto pare, il momento del film che l'interprete di Thor preferisce ha - ovviamente - a che fare con il Dio del Tuono, ma non è incentrato solo su di lui: infatti, la scena citata fa riferimento alla divertente gag che vede protagonisti Captain America e Thor, che nel bel mezzo dell'epocale scontro definitivo tra gli Avengers e l'esercito di Thanos si scambiano al volo Mjolnir e Stormbreaker.

Chris Hemsworth tornerà nei panni del Dio del Tuono in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, nel quale reciterà al fianco di Tessa Thompson ne ruolo di Valchiria, la nuova regina di Asgard, e soprattutto di Natalie Portman, che diventerà la Potente Thor.

Vi ricordiamo che il Marvel Cinematic Universe ricomincerà dalla Fase 4, che partirà ufficialmente l'anno: tra i progetti che la compongono Black Widow (1 maggio 2020), The Falcon e The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), What If? (estate 2021), Occhio di Falco (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).

