Chris Hemsworth: dopo una pausa da Thor 4, a Sydney spunta anche Russell Crowe

Mentre continuano le riprese di Thor: Love & Thunder, sul cui set nei giorni scorsi è stato avvistato anche Jeff Goldblum, Chris Hemsworth si è preso una pausa dal lavoro gentilmente offertagli da Russell Crowe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo pubblicato sul profilo ufficiale della star del Marvel Cinematic Universe, l'interprete di Thor e l'interprete di Massimo Decimo Meridio hanno trascorso una serata insieme a Sydney per guardare la partita della squadra di rugby South Sydney Rabbitohs, attesa in compagnia sullo yacht di Crowe, che Hemsworth nel post ha ringraziato per l'ospitalità. Dopo la partita, la star è stata addirittura accolta nello spogliatoio dal team casalingo per celebrare la vittoria.

Ricordiamo che le riprese di Thor: Love & Thunder dovrebbero trovarsi uno stato abbastanza avanzato, dato che già diversi attori hanno concluso il lavoro per il film di Taika Waititi. Il nutrito cast - che include anche le star della saga di Guardiani della Galassia - ha costantemente aggiornato i propri follower dalla città di Sydney, base operativa della produzione.

Thor: Love and Thunder al momento ha una data di uscita fissata per il 6 maggio 2022, dunque tenendo conto delle solite tempistiche Marvel Studios è assai probabile che nel giro di qualche settimana i lavori saranno dichiarati conclusi. Del resto lo studio di Kevin Feige si sta già preparando ad iniziare le riprese per Ant-Man 3 e Captain Marvel 2.