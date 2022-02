Chris Hemsworth si riposa con la famiglia: ecco il suo assurdo cheat meal!

Più volte Chris Hemsworth ci ha mostrato i suoi allenamenti molto duri per i progetti del MCU o per Tyler Rake. Adesso, però, mentre si prepara a tornare in sala con Thor 4, l'attore si lascia andare a delle piccole trasgressioni culinarie: ecco l'ultima, pubblicata da lui stesso su Instagram, che troverete in fondo all'articolo.

Come vediamo nella foto, in cui Hemsworth appare insieme alla moglie, il suo cheat meal consiste in un gelato al gusto gomma da masticare, con granelli e zucchero filato. Una scelta decisamente dolce, e che non si saremmo mai aspettati dall'interprete del Dio del Tuono!

L'attore al momento è a Londra, e ha deciso di godersi il suo tempo insieme alla famiglia dopo che il lavoro lo ha impegnato molto, soprattutto a livello fisico, costringendolo a passare molte ore in palestra. Ore che sono state però ripagate da questa "trasgressione che è come quattro settimane di cheat meals in uno", come ha dichiarato lui stesso su Instagram. Ma ne vale davvero la pena per un gelato alla gomma da masticare? Questo si domandano in molti, e i londinesi rispondono prontamente di sì.

In ogni caso l'attore ha detto di non avere alcun "rimpianto" in merito. Infatti è importante prendere una pausa per ricaricarsi (in questo caso di zuccheri). E poi siamo sicuri che il rigoroso allenamento che segue in tempi normali ammetterà, anzi, gli garantirà qualche pasto azzardato, no?