Chris Hemsworth raccomandò Tom Holland facendogli avere la parte di Spider-Man

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth si è voluto prendere il merito per il casting di Tom Holland come nuovo Spider-Man.

L'interprete di Thor infatti conobbe il giovane attore sul set di Heart of the Sea - Le Origini di Moby Dick, film del 2015 diretto da Ron Howard, e che dopo essersi preso qualche settimana per "studiarlo" meglio iniziò a tempestare di chiamate i dirigenti Marvel Studios per segnalarlo.

“Abbiamo lavorato a Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick insieme, ovviamente. Giuro che all'epoca ho fatto tutto ciò che era in mio potere per fargli avere la parte di Spider-Man. Feci una telefonata, descrivendolo come una delle persone più talentuose con cui avessi mai lavorato, e che aveva un buon cuore e tanta riconoscenza. Non so che dire, mi venne spontaneo. E oggi abbiamo questa amicizia che definirei grandiosa, e lo rispetto tanto. C'è grande rispetto fra noi."

Insomma, a quanto pare Holland deve più che una semplice birra al collega e compagno di Avengers. Da notare, nonostante la grande amicizia che li unisce, che ad oggi i due non hanno condiviso neppure una scena nei film Marvel Studios, fatta eccezione per la battaglia finale contro Thanos e il funerale di Tony Stark, nelle quali però non interagiscono mai. E ora che il Dio del Tuono ha lasciato la Terra insieme ai Guardiani della Galassia, le possibilità di vederli insieme nel prossimo futuro si sono assottigliate ancora di più.

Pensate che prima o poi li vedremo condividere lo schermo nei rispettivi panni di Thor e Spider-Man?

