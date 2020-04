Chris Hemsworth in quarantena: come se la passa la star di Thor?

La star dell'MCU, Chris Hemsworth, è in quarantena in Australia insieme alla sua famiglia. L'attore si stava preparando per iniziare le riprese di Thor: Love and Thunder, prima che i lavori venissero messi in attesa per via della pandemia di Coronavirus. Il film doveva uscire il 5 novembre 2021, prima di slittare a febbraio 2022.

"È bellissimo. Sono grato di essere in una tranquilla cittadina costiera. Speriamo di tornare a lavorare a Thor tra qualche mese, è stato in qualche modo messo in attesa, ma si sarebbe svolto in Australia. Quindi sarei stato comunque a Oz per un po' ma ora è solo per essere a casa coi bambini".

Chris Hemsworth all'Enquirer aveva dichiarato che Thor: Love and Thunder ha uno dei copioni meglio scritti degli ultimi anni:"Si tratta di Taika [Waititi] nella sua forma migliore. Se la versione che ho letto è quella su cui lavoreremo sarà abbastanza folle".



Taika Waititi aveva dichiarato:"Il prossimo film di Thor che sto per fare è fondamentalmente un lancio in un nuovo film d'avventura. Si tratta della cosa che più mi è piaciuta di Ragnarok. Ci sono sempre cose nuove e belle da fare e in questo caso lo renderemo ancora più grande, più audace e più luminoso. Ci saranno solo cose davvero pazze nel film".

Nel frattempo potrebbe esser stato svelato un misterioso nuovo personaggio in Thor: Love and Thunder mentre PETA ha avuto l'idea di un Thor vengano all'interno di Love and Thunder, il prossimo film che vedrà nel cast anche Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster.